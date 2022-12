Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Taschendiebinnen bestehlen ältere Dame - Zeugin beweist Zivilcourage

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt,

16.12.2022, 13.50 Uhr

Zeugin verfolgt die Diebinnen und hält sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei leitet Strafverfahren wegen gewerbsmäßigem Taschendiebstahl ein.

Die 84-Jährige war am Freitagmittag in der Braunschweiger Innenstadt zum Einkaufen unterwegs. In der Fußgängerzone wurde sie von zwei jungen Frauen zweimal heftig angerempelt und ärgerte sich hierüber. Sie wunderte sich noch, wie dies passieren konnte, da die Fußgängerzone zu diesem Zeitpunkt gar nicht so stark frequentiert war.

Als ihr einen Augenblick später der Gedanke kam, dass die Frauen sie bestohlen haben könnten, kontrollierte sie ihre Handtasche. Mit Schrecken musste die Braunschweigerin feststellen, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet und ihr Portemonnaie daraus entwendet worden war.

Diese Situation hatte eine 28-Jährige aus einem Café heraus beobachtet und den Diebstahl durch die beiden Frauen erkannt. Sie verließ, ohne zu zögern, das Café und lief den Diebinnen nach. Sie informierte die Polizei und konnte eine der beiden Frauen stoppen. Nachdem sie einen weiteren Passanten um Unterstützung gebeten hatte, gelang es ihnen, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das Portemonnaie der älteren Dame hatte die Frau noch bei sich.

Die zweite Frau konnte flüchten.

Die Polizeibeamten brachten die Beschuldigte zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle.

Die Ermittlungen ergaben, dass die 18-Jährige nicht das erste Mal im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war. Sie eröffneten ihr die Einleitung eines Strafverfahrens wegen gewerbsmäßigem Taschendiebstahl.

Unterdessen ging die Zeugin mit weiteren Polizeibeamten zu der älteren Dame, die sichtlich unter dem Eindruck des Diebstahls stand. Sie konnten ihr mitteilen, dass sich eine der Diebinnen und auch ihr Portemonnaie nun bei der Polizei befinden.

Die Polizei warnt insbesondere in der Vorweihnachtszeit zu besonderer Aufmerksamkeit, um es Taschendieben nicht leicht zu machen.

Tragen Sie Wertgegenstände möglichst körpernah oder in geschlossenen Taschen.

Nehmen Sie nur das Nötigste mit, um einen Schaden so gering wie möglich zu halten.

Achten Sie auch auf Personen in Ihrer Nähe und bleiben Sie im Gedränge besonders aufmerksam!

