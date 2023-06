Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht - Polizei ermittelt nach Bränden in Rostock

Rostock (ots)

Nachdem es in der Nacht zum heutigen Donnerstag zu mehreren Bränden im Rostocker Nordosten kam, sucht die Polizei nun Zeugen.

So geriet am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr zunächst eine Palette mit Baumaterialien in einem parallel zur Toitenwinkler Allee befindlichen Waldstück in Brand. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte trafen wenig später am Ereignisortort ein und löschten den Brand. Gegen 01:05 Uhr des heutigen Donnerstags entzündeten bislang unbekannte Täter Papier unter einem umgestürzten Baum. Der auf einer abgesperrten Grünfläche vor einem Toitenwinkler Fitnessstudio befindliche Baum wurde hierbei nicht angegriffen, da das Feuer nach ersten Erkenntnissen von selbst erlosch.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 03:15 Uhr mehrere Baumaterialien auf einer neben der Fahrbahn des Dierkower Damms befindlichen Baustelle in Brand. Das Feuer griff auf einen nebenliegenden Baucontainer über, der mit weiteren Baumaterialien und -geräten ausgestattet war. Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brand. Gegen 04:00 Uhr wurde ein weiterer im Dierkower Mörikeweg abgestellter Bauwagen durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt - trotz umgehend eingeleiteter Löscharbeiten brannte dieser vollständig aus.

Durch die Rostocker Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die:

- am Mittwochabend (28.06.2023) zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr im Bereich der Toitenwinkler Allee - am Donnerstagmorgen (29.06.2023) zwischen 00:50 Uhr und 01:15 Uhr im Bereich des in der Albert-Schweitzer-Straße befindlichen Fitnessstudios - am Donnerstagmorgen (29.06.2023) zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr im Bereich der Hafenallee und des Dierkower Damms - am Donnerstagmorgen (29.06.2023) zwischen 03:50 Uhr und 04:30 Uhr im Bereich des Mörikewegs

Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Sachverhalte beitragen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell