POL-NOM: Versuchter Einbruch in Weihnachtsmarktstand

Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße, Donnerstag, 23.11.2023, 19.00 Uhr bis Freitag, 23.11.2023 08.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Ein versuch und ein vollendeter Einbruch. Im Zeitraum von Donnerstag ca. 19.00 Uhr bis Freitag ca. 08.45 Uhr kam es zu zwei Einbruchstaten in der Hillerser Straße in Northeim. Im oben genannten Zeitraum versuchten unbekannte Personen in einen Elektrofachmarkt zu gelangen. Trotz ...

