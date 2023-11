POL-NOM: Verkehrsunfall ohne Führerschein verursacht

Northeim (ots) - Moringem, Kleingartenweg, Donnerstag, 23.11.2023, 09.00 - 15.45 Uhr MORINGEN (Wol) - Weitere Tat vor einer Woche. Eine unbekannte Person hat am Donnerstag im Zeitraum von 09.00 bis 15.45 Uhr mehrere Tiere verletzt und getötet. Der oder die Unbekannte stieg über einen Zaun eines Kleingartens in der Straße "Kleingartenweg" in Moringen und trennte von fünf Wachteln den Kopf ab. Die Tiere verstarben vor ...

mehr