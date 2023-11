Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund erfasst und Fahrer weg

Jena (ots)

Wie der Polizei gegen Donnerstagmittag mitgeteilt wurde, ereignete sich am Abend des Vortages in der Platanenstraße ein tragischer Unfall, bei dem ein Chihuahua tödlich erfasst wurde. Die Besitzerin sei mit dem Hund Gassi gewesen, als dieser sich plötzlich losriss und auf die Straße rannte. Ein unbekannter Pkw erfasste den Vierbeiner und entfernte sich daraufhin pflichtwidrig. Der Hund verstarb noch am Unfallort. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Verursacherfahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben.

