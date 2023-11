LPI-J: Pkw rollt gegen Garagentor

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Kurz nach 2 Uhr am Donnerstagmorgen informierten Zeugen sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei. Auf dem Markt stand eine Plane, welche ein Gerüst abdeckte, in Flammen. Noch während der Anfahrt erreichte eine neue Meldung die Einsatzkräfte - in unmittelbarer Nähe, im Steinweg, brenne eine Mülltonne. Und so zog es sich weiter - denn in der Lindengasse, in der Mühlengasse und in der Mittelgasse bot sich selbiges Bild. Überdies ...

mehr