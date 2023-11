LPI-J: Spielekonsole und Nähmaschine aus Schule entwendet

Jena (ots) - Zu einer Kollision kam es am Mittwochvormittag, als ein Fahrzeugführer die Spur wechseln wollte. Auf Höhe der Amsterdamer Straße setzte dieser mit seinem Pkw Mazda zum Fahrbahnwechsel an, übersah jedoch einen Transporter VW und kollidierte mit diesem seitlich. Verletzt wurde bei diesem Manöver niemand. An beide Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

