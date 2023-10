Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siebenstücken, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 20.10.2023, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Siebenstücken in Senden ein. Der/die Täter hebelten ein Schlafzimmerfenster auf und durchwühlten das Erdgeschoss. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

