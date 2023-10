Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, In der Steveraue/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durch eine Beschädigung der rückwärtig gelegenen Terrassentür brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Steveraue ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (17.10.) 17 Uhr und Donnerstag 14 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell