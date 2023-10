Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Taschendiebin festgenommen

Coesfeld (ots)

Nach einem versuchten Taschendiebstahl konnte gestern Dank der Aufmerksamkeit einer Kundin und einer Verkäuferin eine Taschendiebin in der Coesfelder Innenstadt festgenommen werden.

Die Kundin, eine 48-jährige Billerbeckerin, befand sich in einem Geschäft in der Coesfelder Innenstadt. Dort bemerkte sie zwei junge Frauen, die ihr sehr nahe kamen. Dies war ihr unangenehm und sich entfernte sich. Aufgrund einer Ahnung nahm sie ihren Rucksack vom Rücken und stellte fest, dass eine Schnalle und sämtliche Reißverschlüsse des Rucksacks geöffnet waren. Sie machte lautstark auf den versuchten Diebstahl aufmerksam und folgte den beiden Frauen, die gerade das Geschäft verlassen wollten. Eine Frau konnte sie zu fassen bekommen, diese riss sich los, indem sie um sich schlug. Die Frau flüchtete zu Fuß in Richtung Pfauengasse. Eine Verkäuferin war durch die Rufe der Billerbeckerin auf die Situation aufmerksam geworden und verfolgte die Frau ebenfalls. Ihr gelang es sie festzuhalten, obwohl diese wieder versuchte, sich durch Schläge und Tritte zu befreien. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die zweite Diebin konnte flüchten.

Die hinzugerufenen Polizisten brachten die 23-jährige Frau aus Duisburg zur Polizeiwache.

Zu der Zeit befand sich eine weitere Frau aus Stadtlohn bereits bei der Polizei in Coesfeld, um eine Anzeige wegen Taschendiebstahls zu erstatten. Der 65-jährigen Stadtlohnerin hatte man in einem anderen Geschäft die Geldbörse gestohlen. Diese konnte später in dem Geschäft aufgefunden werden, wo die Billerbeckerin auf die beiden Diebinnen aufmerksam geworden war.

In den vergangenen Wochen ist es im Innenstadtbereich von Coesfeld vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Glücklicherweise liegen von einigen Taten Videoaufzeichnungen vor. Auf denen ist die Duisburgerin als Diebin zu erkennen. So besteht bei einem Diebstahl zum Nachteil einer über 90-jährigen Frau am 30.09. und einem weiteren Diebstahl am 9.10. ebenfalls ein Tatverdacht gegen die diese. In beiden Fällen erbeuteten die Diebinnen die Geldbörsen. In einem Fall wurde vom Konto anschließend einer vierstelliger Geldbetrag abgehoben.

Die Duisburgerin wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

