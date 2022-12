POL-OG: Mahlberg, A5 - Ladung gestohlen, Hinweise erbeten, A5 - Ladung gestohlen, Hinweise erbeten

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Ladung gestohlen, Hinweise erbeten

Mahlberg (ots)

Ein noch Unbekannter machte sich am Mittwoch in der Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens an einem Lastwagens auf der Tank- und Rastanlage Mahlberg-Ost zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen schlitzte der Dieb die Plane der Zugmaschine und des Aufliegers auf und öffnete eine versiegelte Plombe des Anhängers, um an die transportierte Ladung von Reifen zu kommen. Ob der Täter mehr als zwei Reifen entwendete ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 entgegen.

