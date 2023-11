LPI-J: Hausfassade beschädigt

Jena (ots) - Wie am Mittwochmorgen festgestellt werden musste, waren Unbekannte auf einer Baustelle in der Erlanger Allee zugegen. Der oder die Täter betraten das Gelände und stießen einen Steinblock eine Treppe, welche derzeit im Bau befindlich ist, herunter. Diese wurde dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

