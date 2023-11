LPI-J: Fahrzeug übersehen

Jena (ots) - Zwischen dem 31. Oktober und dem 01. November beschmierten Unbekannte eine Hausfassade am Markt. Der oder die Täter brachten insgesamt sieben Graffiti in unterschiedlichen Farben an. Der Inhalt ist nicht zu identifizieren. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

