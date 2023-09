Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Zusätzliche Information zur Bombenentschärfung in Urbar am Dienstag, dem 12.09.2023

Koblenz (ots)

In Ergänzung zur Pressemeldung von Freitag, 08.09.2023, 13.57 Uhr, im Zusammenhang mit den Maßnahmen aus Anlass der Bombenentschärfung am Dienstag in Urbar wird mitgeteilt, dass auch für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus Koblenz-Neuendorf, die nicht bei Freunden, Bekannten oder Verwandten unterkommen, eine Betreuungsstelle eingerichtet wird. Diese befindet sich in der

Willi-Graf-Schule (Grundschule),

Handwerkerstraße 14, 56070 Koblenz.

