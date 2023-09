Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wohnungsbrand in Bendorf a. Rhein/Mülhofen mit verstorbener Bewohnerin

Bendorf (ots)

Am 10.09.2023, gegen 13.35 Uhr, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bendorf a. Rhein im Ortsteil Mühlhofen.

Die sofort entsandten Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnten den Brand zwar zügig löschen, mussten aber eine Frau tot aus der Wohnung bergen.

Wir bitten, von weiteren Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

