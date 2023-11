Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerteufel in der Nacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Kurz nach 2 Uhr am Donnerstagmorgen informierten Zeugen sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei. Auf dem Markt stand eine Plane, welche ein Gerüst abdeckte, in Flammen. Noch während der Anfahrt erreichte eine neue Meldung die Einsatzkräfte - in unmittelbarer Nähe, im Steinweg, brenne eine Mülltonne. Und so zog es sich weiter - denn in der Lindengasse, in der Mühlengasse und in der Mittelgasse bot sich selbiges Bild. Überdies wurden durch die Hitzeentwicklung auch Fensterscheiben beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten dann eine 51-jährige Frau stellen - mit eindeutigen Spuren an sich. Diese gab sodann auch zu, die Gegenstände angezündet zu haben. Es erfolgte die vorläufige Festnahme. Die Ermittlungen dauern an.

