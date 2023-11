Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebin trotz Widerstand gestellt

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine einschlägig polizeibekannte 32jährige in einem Einkaufsladen in Weimar-Schöndorf beobachtet, wie sie in einer Umkleidekabine unterschiedlichste Waren im Gesamtwert von knapp 100 Euro in ihren Rucksack steckte und anschließend den Laden verlassen wollte. Von einer Mitarbeiterin angesprochen, schubste die Täterin diese weg und drohte mit Schlägen. Durch weiter dazugekommene Angestellte konnte die Frau vor dem Geschäft bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch hier versuchte sie sich noch loszureißen. Während der Anzeigenaufnahme räumte die 32jährige sogar ein, bereits am Vortag in einem anderen Geschäft in Weimar-Nord einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Hier lag der Wert der gestohlenen Sachen bei 65 Euro. In beiden Fällen konnte das Diebesgut an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

