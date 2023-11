Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - Auto flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Weimar (ots)

Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 15jähriger Radfahrer den Ziegelgraben, aus Richtung Belvederer Allee kommend. Bei starkem Gefälle beabsichtigte der Junge nach rechts in die Straße An der Trift abzubiegen. Dafür scherte er allerdings kurz nach links aus und vermutet in diesem Moment einen Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Der Junge fuhr daraufhin nach Hause und erzählte dort von dem Unfall. Seinen Angaben zufolge entfernte sich der unbekannte Pkw in unbekannte Richtung. Der Unfallhergang liegt momentan noch im Dunkeln. In Frage kommt neben der Beteiligung eines unbekannten Fahrzeuges auch ein alleiniger Sturz. Wer hat den Radfahrer zur besagten Zeit am Unfallort gesehen und kann Hinweise zum Unfallverlauf geben? Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem möglicherweise beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

