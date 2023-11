POL-NOM: Zwei Einbrüche auf demselben Gelände

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Bachstraße, Donnerstag, 23.11.2023, 15.30 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Fahrradfahrer leicht verletzt. Am Donnerstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bachstraße in Nörten-Hardenberg, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Ein 34-jähriger Mann aus Leinefelde befuhr die Bachstraße mit einem Pkw VW in Richtung Ortsmitte und übersah dabei einen ...

mehr