Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Schweinberg - Kleintransporter in Brand geraten

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Samstag, gegen 13.28 Uhr, fuhr ein 27-Fahrzeuglenker aus dem Neckar-Odenwald-Kreis auf der B 27 zwischen Scheinberg und Hardheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sein Kleintransporter in Vollbrand. Kurzzeitig musste die B 27 aufgrund der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Kleintransporter wird auf 15.000EUR geschätzt. Ob die Fahrbahndecke durch die Hitzeentwicklung in Mittleidenschaft gezogen wurde muss in der Folge von der Straßenmeisterei noch abgeklärt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen sowie ca. 12 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

