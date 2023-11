Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis - Brandgeschehen eines leerstehenden Gebäudes

Lauda-Königshofen (ots)

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen an einem leerstehenden Gebäude an der Zufahrtsstraße 1 in Lauda-Königshofen. Eine Mitteilerin meldete pechschwarzen Rauch, der aus dem Keller des Gebäudes kam. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle, sodass eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. An dem ehemaligen Gebäude der Deutschen Bundesbahn, welches im Besitz der Stadt Lauda-Königshofen ist, entstand ein Gebäudeschaden von 2.000,- EUR. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen, da in dem Objekt kein Strom verfügbar ist. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen sowie ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

