Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Lauda-Königshofen - Radfahrer gestürzt. Polizei sucht Zeugen.

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 20.00 Uhr, kam es im Rosenbergweg in Lauda-Königshofen zu einem Sturz eines 67-jährigen Radfahrers. Der Polizei wurde der Unfall erst am 25.11.2023 bekannt. Nun werden Zeugen gesucht, die den Sturz beobachtet haben oder sonstige nähere Angaben machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter Tel.: 093416004-0 entgegen.

