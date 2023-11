Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Fahrraddiebstahl aus Kellerraum ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 09.11.2023, 16:00 Uhr, bis Freitag, 10.11.2023, 14:02 Uhr, ereignete sich in der Stauffenbergallee in Montabaur ein Fahrraddiebstahl. Durch bislang unbekannte Täter wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein mehrfarbiges Herren-Mountainbike der Marke Focus entwendet. Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.

