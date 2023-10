POL-PPWP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei am späten Dienstagabend in der Pariser Straße. Was war passiert? Vor einem Supermarkt kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen und einem Mann. Eine Security Mitarbeiterin versuchte zunächst den Disput zu schlichten, was aber misslang. Einer der beiden Jugendlichen griff zu einem Fahrradschloss, der andere zu einem Teleskopschlagstock ...

mehr