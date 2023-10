Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte gehen Geldautomaten an

Trulben (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es bei einer Bankfiliale in Trulben (Landkreis Südwestpfalz) zu einem Einbruchsalarm. Offensichtlich gingen bisher unbekannte Täter den Geldautomaten an. Zu einer Explosion kam es allerdings nicht. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit läuft die Täterfahndung. Bisher ist nicht bekannt, ob die Täter tatsächlich Bargeld erlangen konnten.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in vorliegender Sache nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520 450 entgegen.

Die Polizei bittet zunächst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Zu gegebener Zeit wird nachberichtet.

