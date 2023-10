POL-PPWP: Verschobener Fahrbahntrenner stellt sich als Unfallflucht heraus

Polizeipräsidium Westpfalz

Zunächst wurde die Polizei am Dienstagmorgen wegen eines verschobenen Fahrbahntrenners in der Mainzer Straße alarmiert. Vor Ort wurde den Beamten aber schnell klar, dass sie es hier mit einer Verkehrsunfallflucht zu tun hatten. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein Verkehrsteilnehmer erst stadteinwärts fuhr. In Höhe der Holtzendorffstraße kam es bei einem Wendemanöver dann zum Zusammenstoß mit der Fahrbahnbegrenzung, wodurch sie aus der Verankerung riss und sich verschob. Zeugen, die ein entsprechendes Manöver beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

