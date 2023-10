POL-PPWP: Wer hat den E-Scooter gestohlen?

Trippstadt (Landkreis Kaiserslautern) (ots) - Am Samstagabend kam es auf der Kreisstraße 53 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer (wir berichteten: https://s.rlp.de/Wl6CQ). Der 36-Jährige wurde, nach Erstversorgung an der Unfallstelle, in ein Krankenhaus gebracht. Am Montagnachmittag verstarb der Mann an seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. |kfa ...

