Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - E-Scooter gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bahnhofstraße; Tatzeit: Mittwoch, zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr;

Am Mittwoch stellte ein Jugendlicher aus Borken seinen E-Scooter (Segway, Ninebot Max) gegen 14.30 Uhr im Eingangsbereich von McDonalds an der Bahnhofstraße ab. Nach dem Restaurantbesuch stellte er gegen 15.10 Uhr fest, dass sein Roller gestohlen worden war. Er hatte diese nach eigenen Angaben mit einem Schloss an dem Ständer befestigt. Auch das Schloss war am Tatort nicht mehr aufzufinden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell