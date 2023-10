Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Reizgas besprüht und Handy gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 31-jähriger Mann rief am Sonntagabend die Polizei zur Hilfe. Nach seinen Angaben war er gegen 21 Uhr in der Hellmut-Hartert-Straße unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Situation eskalierte, als der Geschädigte von einem der Täter geschlagen und danach mit einem Reizgas besprüht wurde. Als er am Boden lag nahmen ihm die unbekannten Personen ein Päckchen Zigaretten und sein Smartphone ab. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubs aufgenommen. Beide Tätern hätten arabisch ausgesehen und Deutsch sowie Arabisch gesprochen. Einer von beiden sei nach Zeugenangaben 1,80 Meter groß und dünn. Er habe ein dünnes Gesicht mit einer etwas größeren Nase und einen leichten Bart gehabt. Zur Tatzeit trug er schwarze Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Sein Alter wird zwischen 17 und 23 Jahre geschätzt. Der andere Tatverdächtige sei ebenfalls dünn und zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß. Er habe kurze, leicht lockige dunkle Haare und trug Sportschuhe und graue Jeans. Sein Gesicht war mit einem Schal oder einer Maske bedeckt. Ebenso gibt der 31-Jährige Mann an, dass kurz nach der Tat eine Frau neben ihm gehalten hätte und ihn fragte, ob er Hilfe bräuchte. Die Frau sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2050, mit dem Haus des Jugendrechst in Verbindung zu setzen. |kfa

