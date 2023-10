Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit vor Supermarkt eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei am späten Dienstagabend in der Pariser Straße. Was war passiert? Vor einem Supermarkt kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen und einem Mann. Eine Security Mitarbeiterin versuchte zunächst den Disput zu schlichten, was aber misslang. Einer der beiden Jugendlichen griff zu einem Fahrradschloss, der andere zu einem Teleskopschlagstock und drohten nun damit den Mann zu schlagen. Ein 35-jähriger Passant erkannte die Situation und versuchte ebenfalls die Auseinandersetzung zu unterbinden. Die Aggression richtete sich jetzt gegen den Streitschlichter, indem er mit dem Kettengliederschloss und einem Tierabwehrspray angegangen wurde. Eine eintreffende Polizeistreife beruhigte die Situation. Bei der Kontrolle der Jugendlichen können, das Reizspray, der Schlagstock und die Kette aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann können die Ordnungshüter nicht mehr antreffen. Die Beamte haben die Ermittlungen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sowie der Mann, der an dem Streit beteiligt war, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631-369 2050 beim Haus des Jugendrechts in Kaiserslautern zu melden. |kfa

