POL-PDMT: Montabaur/ Niedererbach: Fahndungsmaßnahmen der Polizei

Am Dienstag, 07.11.2023 versuchten Polizeikräfte auf der Bundeautobahn A 3 in Fahrtrichtung Süden einen PKW BMW mit dem Ziel einer polizeilichen Kontrolle auf die Tank- und Rastanlage Heiligenroth zu lotsen.

Der Fahrer des Fahrzeuges flüchtete mit hoher Geschwindigkeit weiter in Fahrtrichtung Süden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz der Polizeihubschrauberstaffel konnte das Fahrzeug und der Fahrer im Bereich Niedererbach angetroffen und kontrolliert werden.

Im Fahrzeug wurden Anhaftungen von Betäubungsmitteln gefunden. Der 39-jährige Fahrer wurde in diesem Zusammenhang zunächst vorläufig festgenommen. Um etwaige zuvor von diesem transportierte Betäubungsmittel zu finden, fanden noch am Dienstagabend und auch am Mittwoch polizeiliche Suchmaßnahmen im Bereich Niedererbach/Görgeshausen statt, die jedoch ergebnislos verliefen. Der Fahrer wurde am Mittwoch wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Suchmaßnahmen wurden am heutigen Tag auch im Bereich der Autobahn fortgesetzt.

Mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen können weitere Auskünfte derzeit - auch auf Nachfrage - nicht erteilt werden.

