Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Polizei gibt Entwarnung

Vermutlich weil sie im Dunklen nicht alleine an der Bushaltestelle warten wollte, erfand eine 9-Jährige am Mittwoch eine Geschichte über ein Fahrzeug mit zwei unbekannten Männern. Das Mädchen teilte der Polizei gemeinsam mit ihrer Mutter mit, dass sie am Morgen von den Männern, welche zuvor aus einem Sprinter ausgestiegen sein sollen, angesprochen wurde. Weiter sollen die Personen sie gefragt haben, ob sie mitfahren möchte. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass die Geschichte von dem Mädchen frei erfunden wurde. Da ein solcher Vorfall erfahrungsgemäß schnell weiterverbreitet wird, gibt die Polizei nun Entwarnung.

A6: Zu schnell unterwegs - Eine Person verletzt

Leichte Verletzungen zog sich der Fahrer eines 3,5-Tonners am Freitagvormittag bei einem Unfall auf der Autobahn 6 zu. Der 42-Jährige war mit seinem Lkw gegen 11.15 Uhr von Mannheim in Richtung Nürnberg unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte das Auto mit einer Betonschutzwand, wurde von dieser abgewiesen und drehte sich auf die linke Fahrzeugseite. Anschließend folgte ein Zusammenstoß mit der Schutzplanke auf der rechten Seite der Fahrbahn, bevor der Lkw zwischen dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen zum Liegen kam. Der Fahrer des 3,5-Tonners wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Bad Rappenau: Polizei sucht Fahrer eines roten Audi RS3 nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Audi RS3 am Donnerstagabend in Bad Rappenau und flüchtete anschließend. Gegen 17.50 Uhr bog der oder die Unbekannte von der Bundesstraße 39 nach rechts in die Kreisstraße 9565 ein und geriet hierbei in den Gegenverkehr. Dort streifte der Außenspiegel des Audis den Außenspiegel eines entgegenkommenden Renault. Hierdurch wurde der Spiegel des Audis komplett abgerissen und landete auf der Motorhaube eines Ford, welcher hinter dem Renault fuhr. Die 60 Jahre und 42 Jahre alten Fahrer des Renault und des Fords hielten nach dem Unfall unmittelbar an. Der Fahrer oder die Fahrerin des Audis setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Schwaigern/Schluchtern/Großgartach: An Garagentoren manipuliert - Zeugen gesucht

Unbekannte machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an insgesamt drei Garagentoren zu schaffen. Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr wurde gewaltsam ein Loch in ein Blechgaragentor in der Schubertstraße in Schluchtern gestochen und anschließend das Blech verbogen, um die Öffnung zu vergrößern. Auch in Schwaigern war der Täter oder die Täterin auf gleiche Weise tätig. Hier machte sich die Person zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr an einem Garagentor in der Paul-Gerhardt-Straße zu schaffen. Ein ähnliches Loch stellte der Besitzer einer Garage in der Mozartstraße in Großgartach am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr fest. Ob in allen drei Fällen etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Die Höhe des verursachten Sachschadens wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 entgegen.

Gundelsheim: Betrüger unterwegs - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Nachdem ein 74-Jähriger Mitte der Woche von unbekannten Handwerkern betrogen wurde, sucht die Polizei Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Die unbekannten Männer hatten am Mittwoch bei dem Mann in der Nordstraße in Tiefenbach geklingelt und ihm eine Dachsanierung angeboten. Hierfür wurde zunächst mündlich ein Festpreis vereinbart. Während der Ausführung der Arbeiten wurde der Preis durch die Unbekannten mehr als verdoppelt und der Senior bis zur endgültigen Zahlung stark unter Druck gesetzt. Zu den Tätern ist bekannt, dass sie mit einem weißen Transporter mit Ludwigshafener Kennzeichen unterwegs sind und es sich um drei oder vier Männer handelt, welche gebrochen Deutsch sprechen. Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen oder wurde selbst betrogen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06269 4100 an den Polizeiposten Gundelsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell