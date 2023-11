POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Adelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem am Donnerstagabend ein geparkter Ford Mondeo in Adelsheim beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den geparkten Pkw in der Lachenstraße und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Reifen von Jaguar beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Durch bislang Unbekannte wurden zwischen Dienstag, 11 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr, zwei Reifen eines Pkw in Buchen beschädigt. Der Jaguar stand geparkt in der Franz-Fertig-Straße. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Obrigheim: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch wurden in Obrigheim zwei Personen leicht verletzt. Ein Pkw-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Hauptstraße in Obrigheim und wollte in den Sandweg abbiegen. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 16-Jähriger vermutlich zu spät und fuhr dem Pkw auf. Der 16-Jährige Zweiradfahrer und dessen 15-jährige Sozia stürzten daraufhin und verletzten sich hierbei leicht. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

