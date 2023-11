Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Hardthausen am Kocher: Unfall am Stauende - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 37.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls bei Hardthausen am Kocher am Donnerstagmorgen. Gegen 8 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Audi auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Neuenstadt unterwegs, als er vermutlich das Ende eines Staus übersah und auf den verkehrsbedingt haltenden Lkw eines ebenfalls 52-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall zog sich der Audi-Fahrer leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht nötig.

Weinsberg: Jeep gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Jeep in Weinsberg. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 5 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu dem in der Straße "Ob dem tiefen Weg" abgestellten Fahrzeug., Es gelang ihnen es auf bisher unbekannte Weise zu starten und damit zu flüchten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Pkws machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Beilstein: Dachstuhlbrand mit hohem Sachschaden Vermutlich unsachgemäß entsorgte Asche war der Auslöser eines Brandes am frühen Freitagmorgen in Beilstein. Kurz vor 1 Uhr wurde des Feuer in der Straße "Brühlwiesen" gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Diese konnten durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Vermutlich griff der Brand von einem angebauten Mülleimerhäuschen auf das Wohnhaus über. Beide Bewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

