POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Heilbronn. Ein 23-Jähriger hatte seinen Toyota gegen 0.30 Uhr in der Mühlstraße auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Schwaigern: Eine Verletzte bei Unfall - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere zwei Zweirad-Fahrer, nachdem eine 40-Jährige am Dienstagabend bei einem Unfall bei Schwaigern verletzt wurde. Die Frau war kurz vor 17 Uhr mit ihrem Fiat auf der Landesstraße 1107 von Stetten in Richtung Gemmingen unterwegs und musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Als sie bereits wieder langsam angefahren war, fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Audi ins Heck des Fiats. Die Audi-Fahrerin hatte zuvor zwei Zweirad-Fahrer überholt und vermutlich die Situation falsch eingeschätzt. Bei dem Unfall wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden nun Zeugen des Unfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 18.40 Uhr und 20.10 Uhr brachen der oder die Täter ein Fenster des Gebäudes in der Schüblerstraße auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden anschließend alle Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck entwendet. Anschließend wurde das Gebäude über ein weiteres Fenster verlassen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Brackenheim wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Gegen 6.50 Uhr überquerte eine 36-Jährige den Fußgängerüberweg in der Theodor-Heuss-Straße. Zeitgleich verließ ein 39-Jähriger mit seinem Toyota den Kreisverkehr Georg-Kohl-Straße/Theodor-Heuss-Straße in Richtung des Bürgerzentrums. Hierbei übersah er vermutlich die Frau auf der Fahrbahn und kollidierte mit dieser. Die 36-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Hardthausen am Kocher-Gochsen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gochsen. Ein 39-Jähriger stellte seinen Nissan am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Lindenstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am Nissan fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Eberstadt: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Über 2,4 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am Mittwochabend in Eberstadt an. Gegen 22.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen verunfallten VW Golf in der Weinsbergerstraße. Weiter teilte der Zeuge mit, dass das Fahrzeug stark beschädigt sei und entgegengesetzt der Fahrbahn, halb im Straßengraben stehen würde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-Jährige Fahrer des VW unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von über 2,4 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Aufgrund der starken Beschädigungen musste der Golf abgeschleppt werden. Weinsberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmorgen in Heilbronn. Ein 20-Jähriger hatte seinen Mercedes gegen 9 Uhr in der Mühlstraße auf einem Parkplatz im Grasiger Hag abgestellt. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Flucht vor Polizei

Nachdem ein 15-jähriger Rollerfahrer am Sonntagabend in Heilbronn auf seiner Flucht vor der Polizei mehrere Personen gefährdete (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5653111), sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können oder durch die rücksichtslose Fahrweise des Jugendlichen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

