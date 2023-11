Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Limbach: Radfahrer nach Zusammenprall mit Pkw verletzt

Schwere Verletzungen trug am Mittwoch ein Fahrradfahrer in Limbach davon, nachdem er mit einem Pkw zusammenstieß und stürzte. Ein 39-jähriger Audifahrer befuhr gegen 14.45 Uhr die Langenelzer Straße und wollte nach links in Richtung Scheringen abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 56-jährige Zweiradfahrer zog sich im nachfolgenden Sturz mehrere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 6.000 Euro.

Aglasterhausen: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei in Mosbach sucht Zeugen, nachdem am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Aglasterhausen eingebrochen wurde. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "An der Klinge" und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume nach Wertsachen. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweis gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

