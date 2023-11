Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Apothekenfahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag überfiel ein Unbekannter einen Fahrer einer Apotheke in Bad Mergentheim und entwendete Medikamente. Gegen 15.15 Uhr befand sich der 70-Jährige im Bereich des Lieferanteneingangs der Apotheke in der Johann-Hammer-Straße und wurde von einer männlichen Person angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs riss der Unbekannte dem Mann drei Umschläge mit Medikamenten aus der Hand und rannte in Richtung der Bahnschranken davon.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

1,80 - 1,90 Meter groß, helle Hautfarbe, kein Bart, helle Jacke, dunkle Hose weiße Mütze oder Kapuze.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Montagabend einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr touchierte die Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Schulparkplatz in der Kopernikusstraße geparkten Seat Ibiza. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim-Neunkirchen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Die Abwesenheit einer Familie nutzten Unbekannte am vergangenen Wochenende aus und brachen in ein Wohnhaus in Bad Mergentheim ein. Die Einbrecher gelangten in das Haus in der Panoramastraße, indem sie zuvor gewaltsam ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und Möbel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Einbrecher mehrere Wertgegenstände. Die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchs hat das Polizeirevier Bad Mergentheim übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell