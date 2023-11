Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkaufsstand auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine unbekannte Person einen Verkaufsstand auf dem Käthchenweihnachtsmarkt in Heilbronn auf. Zwischen 18 Uhr am Montag und dem nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, gelangte der Täter oder die Täterin gewaltsam ins Innere der Hütte auf dem Kiliansplatz und entwendete eine Kiste Bier sowie mehrere Packungen Tiefkühl-Pommes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Schüler versprühen Pfefferspray in Schule - 22 Verletzte

Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren sollen am Dienstagvormittag Pfefferspray in einer Schule in Neckarsulm-Amorbach versprüht haben. Gegen 11.10 Uhr sollen die Jungen während der Hofpause das Reizgas in der Toilette der Schule im Frankenweg freigesetzt haben. Kurz darauf kehrten die anderen Schülerinnen und Schüler in das Schulgebäude zurück. Durch das Einatmen des Pfeffersprays erlitten 22 Personen Atemwegsreizungen. Zwei Mädchen mussten ambulant in einem Rettungswagen behandelt werden. Eine 13-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Eppingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmittag in Eppingen und flüchtete anschließend. Ein 32-Jähriger hatte seinen Dacia gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er gegen 13.40 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

