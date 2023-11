Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Neunkirchen: Einbruch in Einfamilienhaus -Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Bad Mergentheim-Neunkirchen ein. Im Zeitraum von Freitagmittag, 12.00 Uhr, und Montagabend, 22.45 Uhr, verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Gebäude in der Panoramastraße und entwendeten eine Münzsammlung. In der Nacht auf Samstag ging gegen 03.00 Uhr ein Einbruchsalarm eines anderen Gebäudes in derselben Straße ein, dort wurden keine Schäden oder entwendete Gegenstände festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Boxberg-Kupprichhausen: Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Vereinsheim des TSV Kupprichhausen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Es wurden mehrere elektronische Geräte entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden. Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht auf Schulparkplatz - Zeugen gesucht

Am Montagabend, zwischen 18.00 und 20.20 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer, beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz der Kopernikusschule Bad Mergentheim abgestellten Seat Ibiza im Bereich der hinteren Stoßstange. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen

Ahorn-Berolzheim: Diebstahl aus Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, zwischen 12.45 und 22.30 Uhr, durch eine unverschlossene Garagentür Zugang zu einem Gebäude in Berolzheim. Aus dem Haus in der Straße "In den Heldern" wurde Schmuck entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Tauberbischofsheim: 82-jähriger Mann angefahren

Ein 62-jähriger wollte am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, den Marktplatz in Tauberbischofsheim mit seinem PKW verlassen. Beim Rückwärtsfahren übersah er den von rechts kommendem 82-jährigen Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Hierbei stürzte der Senior und zog sich eine leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Schaden am PKW entstand nicht.

Wertheim: Geschwindigkeitskontrolle - Autofahrer mit 41 km/h zu schnell unterwegs

Zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot blühen einem 46-jährigen Seat-Fahrer aus Sinsheim. Am Montagmittag führte das Polizeirevier Wertheim Geschwindigkeitskontrollen im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 2824 und 2825 durch. An dieser Örtlichkeit ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. Entgegen dieser Vorgaben fuhr ein 46-jähriger mit seinem Seat, nach Abzug der Toleranzen, 91 km/h.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell