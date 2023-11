Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich der Fahrer eines dunklen Audi 80 oder 90 am Dienstagabend nach einem Unfall bei Rosenberg unberechtigt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Fiat die Lammstraße in Richtung Kirnautalstraße. Auf Höhe von zwei, auf der Gegenfahrbahn geparkten Fahrzeugen, kam ihm der bislang unbekannte Audi-Fahrer entgegen. Dieser fuhr an den abgestellten Pkws vorbei, obwohl ihm der Fiat entgegenkam. Hierbei streiften sich die beiden Autos an den Frontstoßstangen. Zunächst hielten beide Unfallbeteiligten an und stiegen aus. Der Audi-Fahrer soll dann die Teile seines Pkws eingesammelt und sich von der Unfallstelle entfernt haben. Der Schaden am Fiat wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Audi-Fahrer machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mudau: Zu schnell unterwegs - Ein Verletzter

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagnachmittag bei Mudau. Gegen 16.45 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße 2971 von Mudau in Richtung Miltenberg unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer scharfen Linkskurve mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen geriet. Der VW schleuderte daraufhin circa 70 Meter über die Fahrbahn und prallte anschließend gegen die Stützmauer an einem Abhang. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Golfs wurde die Kreisstraße für circa eineinhalb Stunden gesperrt.

Mosbach: Mehrere Außenspiegel abgefahren - Wer hat etwas gesehen?

Am Dienstagnachmittag beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug mehrere geparkte Pkw in der Mosbacher Herrenwiesenstraße. Zwischen 16.55 Uhr und 17.30 Uhr befuhr der oder die Unbekannte die Herrenwiesenstraße in Richtung Hammerweg. Hierbei blieb sie, vermutlich mit dem eigenen Außenspiegel, an mindestens zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen hängen und verursachte Sachschaden in noch unbekannter Höhe. An der Unfallstelle konnte ein weißer, rechter Außenspiegel des Verursachers aufgefunden werden. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Zwei bislang unbekannte, männliche Personen gaben sich am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, in Mosbach als Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts aus und erlangten so Zugang zum Haus eines älteren Ehepaars im Hammerweg. Während einer der Täter den 84-Jährigen Ehemann im Keller ablenkte, begab sich der Zweite direkt ins Schlafzimmer und begann dieses zu durchsuchen. Als er von der 85-Jährigen Hausbesitzerin angesprochen wurde, gab er an, dass er nach Schimmel suchen würde. Anschließend entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung. Kurz darauf stellte das Ehepaar das Fehlen von mehreren Schmuckstücken fest. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Circa 1,83 Meter und 1,86 Meter groß, komplett dunkel gekleidet, trugen Mund- und Nasenbedeckung und Mützen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell