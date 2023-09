Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Tiefgarage

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.09.2023, kurz nach 17.00 Uhr, löste die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage des Rathauses aus. Die Feuerwehr stelle bei der Erkundung der Tiefgarage, in der Nähe der beiden Treppenhäuser ein Feuer auf der Fahrbahn der Parkebene 2 fest. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Aufgrund des Rauches musste die Parkebene gelüftet werden. Gebrannt haben wohl ein Haufen mit Papier und Karton sowie zwei Holzlatten, welcher vermutlich von einem Unbekannten angezündet wurde. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Hier ist noch nicht bekannt, ob in der Tiefgarage ein Schaden entstanden ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell