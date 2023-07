POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (17./18.07.2023) die Seitenscheibe eines weißen Ford Transit in der Sprottauer Straße in Detmold zerstört. Das Fahrzeug parkte von 23 bis 7 Uhr auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Heidenoldendorfer Straße Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut mitgenommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet ...

