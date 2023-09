Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.09.2023, kurz vor 13.00 Uhr, sei einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin plötzlich Schwarz vor Augen geworden. Sie verursachte dadurch einen Auffahrunfall. Zu diesem Zeitpunkt befuhr sie die Danziger Straße. Ihr Pkw kollidierte mit dem Pkw einer vorausfahrenden 34 Jahre alten Frau. Der Pkw der 34-Jährigen wurde auf die Seite geschoben. Im weiteren Verlauf fuhr die 40-Jährige mit ihrem Pkw in das Heck eines weiteren Pkw einer 40 Jahre alten Frau, welche an der Einmündung Danziger Straße / Hauptstraße warten musste. Alle drei Frauen wurden leicht verletzt. Zwei wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

