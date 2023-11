Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn - Polizei fahndet nach zwei VW Golf nach Straßenverkehrsgefährdung

Brackenheim-Dürrenzimmern (ots)

Am vergangenen Dienstagabend gegen 20.20 Uhr kam es auf der L 1106 von Nordheim Richtung Brackenheim-Dürrenzimmern auf Höhe des dortigen Sportplatzes zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein grauer Tesla wurde trotz Überholverbot, durchgezogener Linie und Geschwindigkeitsbeschränkung von einem weißen VW Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der weiße Golf zog unmittelbar vor dem Tesla wieder auf die rechte Fahrspur. Im Gegenverkehr befand sich ein bislang unbekannter silberner PKW, welcher stark bremste und nach rechts auswich. Der Tesla musste ebenfalls bremsen und zog nach rechts. Unmittelbar danach wurde der Tesla von einem silbernen VW Golf überholt. Nur aufgrund einer beginnenden Sperrfläche war ausreichend Platz, dass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Der weiße Golf bog in Dürrenzimmern Richtung Neipperg ab, während der silberne Golf in Brackenheim in in die Feuerseestraße abbog. Sachdienliche Hinweise zu den beiden VW Golf und zu dem PKW im Gegenverkehr nimmt das Polizeirevier Lauffen unter Tel.: 07133/209-0 entgegen.

