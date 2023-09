Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auffahrunfall mit Traktor und Güllefass

Norden - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall mit Traktor und Güllefass

Ein 24-jähriger aus Hesel ist am Montagnachmittag in Aurich mit seinem VW auf einen Trecker mit Güllefass aufgefahren. Gegen 15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Auricher mit seinem Traktor mit angehängtem Güllefass auf der Esenser Straße in Richtung Aurich und wollte im Bereich Sandhorst nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dies übersah der nachfolgende Autofahrer und fuhr auf das Güllefass auf. Bei dem Aufprall wurde der Heseler leicht verletzt. Der VW Passat wurde stark an der Front beschädigt. Der Traktor blieb unbeschädigt, jedoch wurde der Ablassstutzen des Anhängers abgerissen. Hierdurch trat Gülle aus, die unter anderem im Innenraum des VW sowie auf der Fahrbahn landete. Der Schaden wird auf ungefähr 9000 Euro beziffert.

Norden - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Norddeich verletzt worden. Eine 74-jährige Norderin fuhr mit ihrem VW auf der Deichstraße an einer 80-jährigen Dortmunderin vorbei, welche mit ihrem Pedelec in gleicher Richtung unterwegs war. Hierbei hielt die Autofahrerin offensichtlich nicht den entsprechenden Seitenabstand ein, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Dortmunderin in ein Krankenhaus.

