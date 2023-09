Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auseinandersetzung bei Veranstaltung

Upgant-Schott - Weitere Unfallbeteiligte verstorben

Norden - Autofahrer war betrunken

Südbrookmerland/Ekels - Mit Baum kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auseinandersetzung bei Veranstaltung

Bei einer Veranstaltung in Georgsheil kam es am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 4.20 Uhr wurde die Polizei in die Gewerbestraße alarmiert, weil einige Veranstaltungsbesucher mit dem Sicherheitspersonal aneinandergeraten waren. Ein Security Mitarbeiter wurde von einem Besucher im Gesicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die beteiligten Besucher erhielten Platzverweise.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Weitere Unfallbeteiligte verstorben

Nach dem schweren Verkehrsunfall am 25.08.2023 in Upgant-Schott ist am Wochenende eine weitere Unfallbeteiligte gestorben. Eine 87 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Krummhörn erlag den schweren Verletzungen. Bei dem Unfall in Upgant-Schott waren am Freitag, 25.08.2023, auf der Wirdumer Straße zwei sich entgegenkommende 61 und 81 Jahre alte Autofahrerinnen frontal kollidiert. Eine 87 Jahre alte Frau aus Hinte, die im Auto der 81-Jährigen mitgefahren war, war noch in der darauffolgenden Nacht an den Unfallfolgen gestorben. Nun erlag die zweite 87-jährige Mitfahrerin ihren schweren Verletzungen.

Norden - Autofahrer war betrunken

Ein 83-jähriger Autofahrer war in der Nacht zu Montag betrunken in Norden unterwegs. Der Mann fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 0.50 Uhr auf der Norddeicher Straße auf. Die Beamten hielten ihn an und stellten einen Atemalkoholwert von mehr als einem Promille fest. Dem 83-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Südbrookmerland/Ekels - Mit Baum kollidiert

In Ekels in der Gemeinde Südbrookmerland ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Gegen 7.35 Uhr fuhr der 22-Jährige mit einem VW auf dem Balkweg und kam nach ersten Erkenntnissen bei einem Ausweichmanöver nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell