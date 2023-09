Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 15./16.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Freitagnachmitttag kam es auf der Emder Straße in Höhe Abelitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 36-Jährige aus Südbrookmerland befuhr mit ihrem VW Touran die Emder Straße in Richtung Georgsheil. Im Einmündungsbereich Emder Straße / Punger Weg musste sie verkehrsbedingt bremsen. Den Bremsvorgang übersah ein 27-jähriger Südbrookmerländer und fuhr mit seinem Audi auf den Touran auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor- Sachbeschädigung an Hauseingangstür Bereits in der vergangenen Woche, vom 07. auf den 08. September, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür in der Süderwieke II in Wiesmoor. Durch bislang unbekannte Täter wurde dort die äußere Verglasung einer Hauseingangstür beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wiesmoor unter Telefon 04944-914050 in Verbindung setzen.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem WBZ an der Uffenstraße ist es am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Beschädigung eines dort abgestellten Pkw gekommen. Das Fahrzeug, ein schwarzer Fiat TIPO mit EN-Städtekennung, wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern bzw. seine Beteiligung feststellen zu lassen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Norden unter Telefon 04931-9210.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Kriminalitätsgeschehen

Bentstreek - Körperverletzungen auf dem Erntefest Im Rahmen des Erntefestes kam es in Bentstreek am Sonnabend, gegen 02.50 Uhr, nach vorangegangenen Streitigkeiten zu drei Körperverletzungen, als ein noch unbekannter Mann zwei Frauen und einen Mann schlug. Der Täter wurde durch Mitarbeiter der Security vom Fest geleitet. Der Sachverhalt wurde durch zwei Funkstreifen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04462-911 0 zu melden.

Wittmund - Bedrohung durch alkoholisierte Person Am Freitagabend verursachte ein alkoholisierter 37 Jahre alter Mann aus Wittmund mehrere Polizeieinsätze, weil er hilflos herumliegen sollte. Anstatt sich für die Hilfe der Polizei zu bedanken, bedrohte er beim letzten Einsatz einen Polizeibeamten. Gegen den Mann wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

-Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell