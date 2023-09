Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtrop - Schwerer Unfall mit Motorrädern und Pedelec-Fahrerin

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn sind am Donnerstag zwei Motorradfahrer und eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr fuhren zwei 26 und 27 Jahre alte Motorradfahrer auf dem Postweg aus Holtrop kommend in Richtung Wiesens. Bei einem Bremsmanöver kurz vor dem Kreuzungsbereich Feldhuser Weg stießen die beiden Motorräder nach ersten Erkenntnissen zusammen und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 27-Jährige kollidierte im Einmündungsbereich mit einer 84-jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein Notarzt war auch vor Ort. Der 26-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und der 27-Jährige leicht. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn

Norden - Unfallflucht im Funkweg

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, zu einer Unfallflucht in Norden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen die Fahrerseite eines grauen Ford Focus. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt im Funkweg abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Upgant-Schott - Hoher Sachschaden bei Unfall

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott entstanden. Ein 84-jähriger VW-Fahrer war auf der Schoonorther Kreisstraße unterwegs und wollte auf die Wirdumer Straße abbiegen. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 66-jährigen VW-Fahrers und stieß frontal mit ihm zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Auch ein Gartenzaun wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Aurich - Radfahrer kollidierten

Zwei Radfahrer sind am Donnerstag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Ein 43-jähriger Mann fuhr gegen 15.10 Uhr mit dem Fahrrad von einem Grundstück an der Leerer Landstraße (B 72) auf den dortigen Radweg und missachtete die Vorfahrt eines 55-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt. Der 43-jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

