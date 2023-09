Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Verkehrsunfall/Esens - Auffahrunfall/Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen hat es in Esens einen Unfall gegeben. Ein 61-jähriger VW-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Siebet-Attena-Straße in Richtung Bahnhofsstraße abbiegen. Dabei übersah der Fahrer eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 89-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Esens - Auffahrunfall

Am Mittwoch gab es in Esens einen Auffahrunfall. Gegen 9.40 Uhr fuhr eine 42-jährige VW-Fahrerin auf der Bahnhofsstraße in Richtung Neuharlingersiel. An einer Ampelkreuzung übersah sie eine 62-jährige Audi-Fahrerin, welche vor ihr fuhr und verkehrsbedingt halten musste. Es kam zum Zusammenstoß. Die Audi-Fahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wittmund - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in Wittmund auf der Straße Berdumer Oberdeich ereignet hat. Ein bislang Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug, vermutlich mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, auf der Straße und überfuhr zwei links an einer Brücke aufgestellte Leitbaken. Es entstand Sachschaden, doch der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Ein genauer Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, der Zeitraum erstreckt sich aber vom 31.08.2023 bis zum 09.09.2023. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell