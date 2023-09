Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Brand in Eversmeer

Landkreis Wittmund (ots)

Brand in Eversmeer

In Eversmeer ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Um 17.27 Uhr ging bei der Leitstelle der Notruf ein, dass es in einem Wohnhaus in der Linienstraße brennen würde. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich nach ersten Erkenntnissen noch Personen in dem Gebäude auf. Eine 32-jährige Frau wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um die verletzte Frau in eine Klinik zu bringen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an.

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzwagen vor Ort.

Zur Brandursache und zum geschätzten Sachschaden können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

